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    80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu... Üniversiteli genç bunu yaptı

    Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi Sinan Akkuş (24), kız arkadaşı Büşra Nur Ünal'a (23) Sırçalı Kanyonu'nda, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki doğal 'taş teras'ın üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Sinan Akkuş, "Kendisi 80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu. Böyle bir hayali vardı ve ben de bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum" dedi.

    Bülent DİKTEPE (DHA)
    18.05.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:
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    80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu... Üniversiteli genç bunu yaptıNext

    Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinan Akkuş, 4 yıl önce tanıştığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Nur Ünal'a evlilik teklif etmeye karar verdi.

    Etiketler: üniversiteli genç , gündem

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