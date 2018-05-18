Haberler >Gündem>80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu... Üniversiteli genç bunu yaptı
80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu... Üniversiteli genç bunu yaptı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi Sinan Akkuş (24), kız arkadaşı Büşra Nur Ünal'a (23) Sırçalı Kanyonu'nda, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki doğal 'taş teras'ın üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Sinan Akkuş, "Kendisi 80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu. Böyle bir hayali vardı ve ben de bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum" dedi.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinan Akkuş, 4 yıl önce tanıştığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Nur Ünal'a evlilik teklif etmeye karar verdi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.