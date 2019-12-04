75 bin liraya satılık daire! Değerini 5'e katlayabilirsiniz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri75 bin liraya satılık daire! Değerini 5'e katlayabilirsiniz
GeriEkonomi 75 bin liraya satılık daire! Değerini 5'e katlayabilirsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
04 Aralık 2019 - 07:33,

75 bin liraya satılık daire! Değerini 5'e katlayabilirsiniz

Kentsel dönüşüme uygun ve fiyatı çok uygun olan daireler tercih edilerek satın alma fiyatının 5 kat fazlası kazanç elde edilebiliyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

Yatırımlık ev almak isteyenlere çok ucuza fırsatlar var. Kentsel dönüşüme uygun olan daireler büyük ilgi görüyor. Kentsel dönüşümle yenilenen evlerin İstanbul'daki fiyatları ortalama olarak 400-500 bin liradan başlıyor.

2

İstanbul’da krediye uygun olmayan ancak tüketici kredisiyle de alınabilecek daireler bulunuyor. Bir miktar peşinatla kalanı yüzde 0.98 faizle borçlanılarak ödenecek daireler İstanbul’da bulunuyor.

3

Bu daireler alındıktan sonra yapılacak tek başvuruyla kentsel dönüşüme sokulup evin sıfırlanması sağlanıyor. Kentsel dönüşüm için belediyeye sadece bir malikin başvurusu yetiyor ve binanın çürük çıkması durumunda yıkımı sağlanıyor.

4

Yeniden inşa edilen evler hem krediye uygun hale geliyor hem de değerini 5’e katlıyor. Yenilenmenin ardından hem satılabilir hem de yüksek fiyatlardan kiraya verilmesi de sağlanabiliyor.

5

İşte İstanbul’da bulunan en ucuz ve yatırımlık evler:

Arnavutköy

Komple bina 500 bin lira

6

Bağcılar

79 bin lira

7

Bahçelievler

Soğanlı 45 bin lira

8

Bayrampaşa

170 bin lira

9

Beylikdüzü

140 bin lira

10

Beyoğlu

155 bin lira

11

Esenler

100 bin lira

12

Fatih

200 bin lira

13

Güngören

125 bin lira

14

Küçükçekmece

75 bin lira

15

Sarıyer

150 bin lira

16

Sultangazi

75 bin lira

17

Zeytinburnu

135 bin lira

18

Pendik

120 bin lira

19

Sultanbeyli

105 bin lira

20

Tuzla

95 bin lira

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi