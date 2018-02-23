7 yıl sonra işkenceden kurtuldu! "Türkiye'de de defalarca tecavüz etti"

Rus iş adamı Vyacheslav R.'nın esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı Natasha Serebriy, kurtarılmasından sonra korkunç gerçekleri açıkladı. Serebriy'in Rus adam tarafından Türkiye'ye zorla getirilerek burada da tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
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