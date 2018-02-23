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    Haberler >Dünya>7 yıl sonra işkenceden kurtuldu! "Türkiye'de de defalarca tecavüz etti"

    7 yıl sonra işkenceden kurtuldu! "Türkiye'de de defalarca tecavüz etti"

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    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:
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    7 yıl sonra işkenceden kurtuldu Türkiyede de defalarca tecavüz ettiNext

    Rus iş adamı Vyacheslav R.'nın esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı Natasha Serebriy, kurtarılmasından sonra korkunç gerçekleri açıkladı. Serebriy'in Rus adam tarafından Türkiye'ye zorla getirilerek burada da tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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