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Anne kızdan ilk poz!

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
27.10.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:
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Anne kızdan ilk pozNext

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızını kucağına alan Pınar Tezcan'dan ilk poz....
Derin ve Duru isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, üçüncü kızı Doğa'yı iki gün önce dünyaya getirmişti.Anne kızın ilk görüntülerini fotoğrafçı Şengül Pallı sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler: ünlüler , ünlü bebekler , mehmet aslantuğ , arzum onan

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