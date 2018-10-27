Anne kızdan ilk poz!

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızını kucağına alan Pınar Tezcan'dan ilk poz.... Derin ve Duru isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, üçüncü kızı Doğa'yı iki gün önce dünyaya getirmişti.Anne kızın ilk görüntülerini fotoğrafçı Şengül Pallı sosyal medya hesabından paylaştı.
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