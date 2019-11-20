7 metreden arabanın üzerine atladı!

Karabük’te otoparkta uçucu madde çeken 17 yaşındaki bir genç yaklaşık 7 metre yükseklikten hastane bahçesinde park halindeki cipin üzerine atladı.
Kuruluş Osman dizisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de nerede çekildiği oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi gibi Kuruluş Osman içinde özel bir plato kuruldu. Kuruluş Osman'da kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer hakkında bilgiler