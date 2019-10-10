7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” yarın vizyona giriyor. Duygu yüklü filmin galası önceki akşam yapıldı, gece ünlü isimleri bir araya getirdi.
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” yarın vizyona giriyor. Duygu yüklü filmin galası önceki akşam yapıldı, gece ünlü isimleri bir araya getirdi.
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