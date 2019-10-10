Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” yarın vizyona giriyor. Duygu yüklü filmin galası önceki akşam yapıldı, gece ünlü isimleri bir araya getirdi.

Sayit DURMAZ
10.10.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
1 / 16
7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın ettiNext

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” yarın vizyona giriyor. Duygu yüklü filmin galası önceki akşam yapıldı, gece ünlü isimleri bir araya getirdi.

Etiketler: aras bulut iynemli sevgilisi

En Yeni Kelebek Galeriler

'Birbirimizi bırakmıyoruz'

'Birbirimizi bırakmıyoruz'

Derya uçuyor!

Derya uçuyor!

7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

7. Koğuştaki Mucize filminin galasına ünlü isimler akın etti

Allah ayağınıza taş değdirmesin! Ünlülerden Mehmetçik'e destek

Allah ayağınıza taş değdirmesin! Ünlülerden Mehmetçik'e destek

Victoria's Secret'a 42 beden model

Victoria's Secret'a 42 beden model

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

Aradan tam 37 yıl geçti

Aradan tam 37 yıl geçti

Nebahat Çehre'den samimi açıklamalar: Canan hocadan özür diliyorum

Nebahat Çehre'den samimi açıklamalar: Canan hocadan özür diliyorum

Yeni bir başlangıç

Yeni bir başlangıç

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.