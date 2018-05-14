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    Haberler >Gündem>İşte 7 kıtanın güzeli

    İşte 7 kıtanın güzeli

    Bodrum'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018' (Miss 7 Continents 2018) yarışmasında, tacı Ukraynalı Kateryna Kachashvili (21) taktı. 21 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinciliği elde eden Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı.

    Nilüfer DEMİR (DHA)
    14.05.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:
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    İşte 7 kıtanın güzeliNext

    Ashot Khactryan tarafından ve bir tur firmasının destekleriyle düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018 Yarışması' Bodrum'daki İskele Meydanı'nda yapıldı.

    Etiketler: güzellik yarışması , Ukranya , güzel , gündem

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