İşte 7 kıtanın güzeli

Bodrum'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018' (Miss 7 Continents 2018) yarışmasında, tacı Ukraynalı Kateryna Kachashvili (21) taktı. 21 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinciliği elde eden Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı.
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