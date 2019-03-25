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'7 kilo verdim'

Aşkın Nur Yengi, önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Behlül AYDIN
25.03.2019 - 08:38 | Son Güncelleme:
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7 kilo verdimNext

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pasaj satın aldığı haberlerine “Ne pasajı arkadaşlar, ben alışveriş merkezi satın aldım” diyerek kahkaha atan şarkıcı şunları söyledi: “Tabi ki böyle bir şey yok. Sanki emlak kraliçesiyim, yanlış olmuş.”

Etiketler: Aşkın Nur Yengi fotoğrafları , Aşkın Nur Yengi kilo

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