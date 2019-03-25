'7 kilo verdim'

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pasaj satın aldığı haberlerine “Ne pasajı arkadaşlar, ben alışveriş merkezi satın aldım” diyerek kahkaha atan şarkıcı şunları söyledi: “Tabi ki böyle bir şey yok. Sanki emlak kraliçesiyim, yanlış olmuş.”
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.