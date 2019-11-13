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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
13 Kasım 2019 - 11:03,

69 yaşındaki iş adamının 20'lik sevgilisi: Onun parasını değil, zekasını sevdim

Dünya onu hep modeller dünyasından seçtiği eşleri ve sevgilileriyle tanıyor... Bazılarından çocuk sahibi bile oldu. Aradan yıllar geçti ama o kuralı bozmadı. Bir ayrıntı hariç. Yeni sevgilisi model değil, bir hukuk öğrencisi ve kendisinden 49 yaş daha genç. Bu genç sevgilinin "Büyükbabası yaşındaki adamla aşk yaşıyor" eleştirilerine verdiği yanıt da ilginç.

BACKGRID UK

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Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle çıktığı Kenya tatilinde görüntülendi. 69 yaşındaki Briatore'nin 20 yaşındaki sevgilisiyle samimi görüntüleri de magazin dergilerinin kapaklarında yer aldı.

Briatore'nin aşkının ortaya çıkmasından sonra 20 yaşındaki Bosi'ye "büyükbabası olabilecek biriyle ilişki yaşadığı için eleştiriler yöneltildi. Ancak genç kadın bunlara kayıtsız kalmadı.

BACKGRID UK

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Bosi, kendisinde 49 yaş daha büyük Briatore ile ilişkisi hakkında "Zeka asla yaşlı değildir. Birçok kişi paraya sahip olabilir ama zeka için aynı durum söz konusu değil" diye yanıt verdi.

BACKGRID UK

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Flavio Briatore bir röportajında güzel bir kadını etkilemeye çalışmakla çirkin bir kadını etkilemeye çalışmak arasında bir fark olmadığını belirtmişti. Bu durumda güzel bir kadını etkilemeye çalışmaktan daha fazla hoşlandığını da sözlerine eklemişti.

BACKGRID UK

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Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, yıllar önce dönemin en gözde modellerinden Heidi Klum ile birlikteydi. Hatta bu beraberlikten bir kızı da oldu. Çift ayrıldı, kızlarını da Klum'un eski eşi Seal nüfusuna geçirdi.

BACKGRID UK

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Briatore, ondan sonra da modeller arasından seçti sevgililerini. Naomi Cmapbell, Kat Mack gibi modellerle birlikte oldu. Sonra da yine bir model ve TV sunucusu olan Elisabeta Gregoraci ile evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu.

BACKGRID UK

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Ancak evlilik yürümedi ve boşandılar.

BACKGRID UK

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Heidi Klum'un büyük kızı Leni, Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Ancak onu Klum'un eski eşi Seal nüfusuna geçirdi.

BACKGRID UK

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Naomi Campbell de iş adamının sevgililerinden biriydi.

BACKGRID UK

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Elisabeta Gregoraci ile evliliği de uzun sürmedi.

BACKGRID UK

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