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    65 bin lira harcadı! Taksiyi uzay üssüne çevirdi

    ELAZIĞ’da hükümetin ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segmentte hafif ticari araç sahibi olan taksici Nuri Özen, müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunuyor. 65 bin lira masraf yaptığı aracında müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, "Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Öyle ki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor" dedi.

    Erkan BAY/DHA
    01.09.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:
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    65 bin lira harcadı Taksiyi uzay üssüne çevirdiNext

    Elazığ’da yaşayan 38 yaşındaki Nuri Özen Hükümetin ÖTV ile ilgili düzenlemesi sayesinde aracını yenileme imkanı buldu. Özen hafif ticari aracı satın alıp, taksi haline getirdi ve müşterilerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunmaya başladı. Hizmet veren aracında televizyon, su ısıtıcısı,internet, oyun konsolu, geniş müzik arşivi ile müşterilerine taksi hizmeti veriyor.

    Etiketler: ticari taksi , Taksi , lüks taksi , son dakika

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