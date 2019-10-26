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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
26 Ekim 2019 - 00:07,

Büyükanne ve torunu bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

63 yaşındaki Lesley Maxwell ve 18 yaşındaki torunu Tia Christofi'nin paylaşımları şaşırtıyor.

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Avustralya'da yaşayan 63 yaşındaki Lesley Maxwell ve 18 yaşındaki torunu Tia Christofi, düzenli olarak spor yapıyor.

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Vücut geliştirme sporu yapan büyükanne ve torunu, kusursuz fizikleri sayesinde Instagram'da fenomen haline geldi.

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Vücut geliştirme sporu yapan nine ve torunu, kusursuz fizikleri sayesinde Instagram'da fenomen haline geldi.

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Lesley torunu Tia ile birlikte hemen hemen her gün spor salonuna gidiyor.

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Vücut geliştirme ve fitness ile bir televizyon reklamı aracılığıyla taşınan Lesley için spor zaman içinde tutkuya dönüştü.

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Haftada 5 gün sıkı antrenman yapan 63 yaşındaki Lesley'nin 30'dan fazla derecesi bulunuyor.

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Yaşamı boyunca spor ve sağlıklı yaşama ilgi duyduğunu belirten Lesley, daha genç ve sıkı görünmek için çabaladığını söylüyor.

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Gençlik yıllarında da son derece güçlü olduğunu ifade eden Lesley, o dönemde erkeklerle ağırlık taşıma iddiasına girdiğini ve daima kazandığını belirtiyor.

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Büyükannesinin izinden giden Tia da sporla çok genç yaşta tanıştı.

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Lesley'nin Instagram'da 21 bin, torunu Tia'nın ise 112 bin takipçisi bulunuyor.

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Tia'nın ayrıca 300 bin takipçisi bulunan bir YouTube hesabı da mevcut.

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Tia sosyal medya hesaplarında paylaşım başına 307 dolar kazanıyor.

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İşte Lesley ve Tia'nın dikkat çeken paylaşımlarından bazıları...

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