62'nci Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy'ler için geri sayım hızlandı. Bu yıl 62'nci kez düzenlenen Gramy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Staples Center'da dzünlenen bir törenle sahiplerine verilecek. Tören öncesi ünlülerin kırmızı halı geçişleri de başladı.
AP, AFP, REUTERS
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İşte o anlardan objektiflere yansıyanlar.
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Gwen Stefani ve sevgilisi Blake Shelton
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Ariana Grande gecenin en iddialı kıyafetlerinden birini giydi.
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Poz öncesi Grande'nin elbisesinin eteği üç yardımcı tarafından düzeltildi.
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Ariana Grande
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Geçen hafta parkinson hastası olduğunu açıklayan Ozzy Osbourne geceye kızı Kelly ile birlikte katıldı. Osbourne, törende sunuculuk yapacak.
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Ünlü kemancı Joshua Bell törene Larisa Martinez ile birlikte katıldı.