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Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 01:09, /

62'nci Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy'ler için geri sayım hızlandı. Bu yıl 62'nci kez düzenlenen Gramy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Staples Center'da dzünlenen bir törenle sahiplerine verilecek. Tören öncesi ünlülerin kırmızı halı geçişleri de başladı.

AP, AFP, REUTERS

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1

İşte o anlardan objektiflere yansıyanlar.

2

Gwen Stefani ve sevgilisi Blake Shelton

3

Ariana Grande gecenin en iddialı kıyafetlerinden birini giydi.

4

Poz öncesi Grande'nin elbisesinin eteği üç yardımcı tarafından düzeltildi.

5

Ariana Grande

6

Geçen hafta parkinson hastası olduğunu açıklayan Ozzy Osbourne geceye kızı Kelly ile birlikte katıldı. Osbourne, törende sunuculuk yapacak.

7

Ünlü kemancı Joshua Bell törene Larisa Martinez ile birlikte katıldı.

8

Ashley McBryde

9

Jazz Meiahorn

10

Jazz Meiahorn

11

Jazz Meiahorn

12

Jennifer Lahmers

13

Jennifer Lahmers

14

Jojo

15

Nija Charles

16

Nija Charles

17

Sara Gazarek

18

Tess Holiday

19

Ty Dolla Sign

20

Shaun Ross

21

Shaun Ross'un kıyafetinden ilginç bir ayrıntı.

22

Lizzo bu yıl adaylıklarda da öne çıktı.

23

Lizzo

24

Jessie Reyez

25

Nikita Dragun

26

Jameela Jamil

27

Andrew Watt

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