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    60 yıl kare kare biriktirdi! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

    Çektiği yaklaşık yüz bin fotoğrafla 1958 yılından bugüne Edirne'nin görsel arşiv oluşturan 88 yaşındaki Tayyip Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen gelecek nesillere aktarmak için kentin güzelliklerini fotoğraflamaya devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı ve ressam Yılmaz, "Arşivimde siyah-beyaz, renkli 100 bin fotoğraf yer alıyor. Eşim bana 'Sanki görevli gibi çalışıyorsun.' diyor. Bir yerin güzelliğini görmüşümdür, fotoğraf makinem yoksa yanımda, uygun bir günde tekrar oraya gider fotoğraflarım" dedi.

    EDİRNE (AA)
    03.04.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:
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    60 yıl kare kare biriktirdi Bu fotoğrafları ilk kez göreceksinizNext

    Çektiği yaklaşık yüz bin fotoğrafla bir anlamda 1958 yılından bugüne Edirne'nin görsel arşiv oluşturan 88 yaşındaki Tayyip Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen kentin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak için fotoğraf makinesinin vizöründen bakmayı sürdürüyor.

    Etiketler: gündem

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