60 saniyede kimse bunu çözemiyor!

İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek en aldatıcı görsel bulmaca ve zeka soruları... (cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)
Bu şatonun yer aldığı görüntüdeki gizemi kolay kolay çözebilen yok! Şatonun manzarasının resmedildiği bu kareye ait olmayan 10 nesne var. Sadece 60 saniye bakın! Bakalım bu nesnelerin kaçını bulabileceksiniz?
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