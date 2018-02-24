6 yıl önce verdiği pozlar başını yaktı!

Prens Harry ile üç ay sonra hayatını birleştirerek Kraliyet ailesine gelin gidecek olan Meghan Markle'nin eski pozları gündem oldu. İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu pozları tekrar gündeme getirdi.
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