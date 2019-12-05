Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ile Tarım Kredi ürünleri ve cep telefonu fırsatı!
6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri pek çok vatandaşın dikkatini çekmeye devam ediyor. İçerisinde cep telefonu, katı meyve sıkacağı, tava gibi mutfak gereçlerini barındıran 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde kışlık kıyafetler de yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu listesi ve 10 Aralık tarihinde BİM mağazalarına gelecek olan Tarım Kresi Kooperatifi ürünleri
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BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu sayfalarında yer alan kampanya ürünleri, mağazalara gitmeden ürünler hakkında bilgi edinmek isteyen milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cep telefonu, kapaklı dolap, mutfak ürünleri BİM 6 Aralık aktüel ürünler içerisinde dikkat çekiyor. Peki, BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler bulunuyor? İşte, 6 Aralık tarihli aktüel ürünler ve 10 Aralık tarihli Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri
6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kataloğun içerisinde mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz ürünler, çelik tencere setleri, ısınmanızı kolaylaştıracak petek üstü ısı yönlendirici, buhar kazanlı ütü, dikey ısıtıcı gibi pek çok işe yarar ürün yer alıyor. İşte, o ürünler hakkında detaylı bilgiler;
Kumtel Dikey Isıtıcı • Otomatik ısı dengeleme sistemi • Devrilme emniyetli • 2 kademeli güç ayarı (900W - 1800W) • Taşıma kulbu • Kablo sarma bölümü
Petek Üstü Isı Yönlendirici • Isıya dayanıklı hammadde • Silinebilir • Isı kaybını önleyerek ısı tasarrufu sağlar • 75 - 140 cm aralığındaki radyan peteklere uygundur • 2 adet buhar kabı dahil
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Katı Meyve Sıkacağı • Meyve suyu haznesi kapasitesi 500 ml • Posa sürahi haznesi kapasitesi 1500 ml • Kaymaz ayaklar • 2 Farklı hız ayarı • Paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı • Temizlemesi kolay parçalar
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Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 • Dahili Hafıza 64 GB, Ram 4 GB • Yüz Tanıma • Batarya 4000 mAh • Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) - Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0) • Video Full HD (1920X1080) • işlemci: Octa-Core 1.8 GHz + 1.6 GHz • Android 9.0 • 6.4” Ekran Boyutu • Parmak İzi Okuyucu • 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
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Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu • Android 8.1 Oreo • Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp - Arka Flaş • Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek • 5,00” Ekran Boyutu • Dahili Hafıza 8 GB - Ram 1GB • Batarya 3000 mAh • 2 Yıl Xiaomi Türkiye Garantilidir