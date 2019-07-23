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57 yaşında geldi, ama 32 yıldır aynı kıyafetlere sığıyor

Tom Cruise'u ilk kez ne zaman görmüştünüz? Kendisine şöhreti getiren Top Gun filminde mi, etkileyici bir performans sergilediği Rain Man'de mi? Yoksa aksiyon yıldızları arasına katıldığı Görevimiz Tehlike serisinde mi?

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
23.07.2019 - 14:09 | Son Güncelleme:
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57 yaşında geldi, ama 32 yıldır aynı kıyafetlere sığıyorNext

Hangisinde görmüş olursanız olun bugün 57 yaşında olan yani 60'a merdiven dayayan ünlü oyuncu için söylenecek tek bir ortak cümle var: Sanki hiç yaşlanmıyor. Elbette ufak tefek değişiklikleri saymazsak.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: mission impossible

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