56 yaş pozu: Yonca için yıllar hiç geçmemiş

Gümüş rengi mayosu ve botlarıyla çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaşan Evcimik "Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan ‘ Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?’ sorusunun cevabı çok açık aslında. Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor" mesajını yazdı.
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