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54'ümde anne oldum, bÄ±rakÄ±n keyfini çÄ±karayÄ±m

54 yaÅŸÄ±nda doÄŸurduÄŸu kÄ±zÄ±nÄ±n birinci yaÅŸ heyecanÄ±nÄ± bÃ¶yle yaÅŸadÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
29.05.2019 - 09:30 | Son GÃ¼ncelleme:
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54Ã¼mde anne oldum, bÄ±rakÄ±n keyfini Ã§Ä±karayÄ±mNext

ÃœnlÃ¼ oyuncu Brigitte Nielsen, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuunu 54 yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi. Frida adÄ±nÄ± verdiÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de onunla birlikte geÃ§irdiÄŸi keyifli anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

INSTAGRAMÂ

Etiketler: Brigitte Nielsen , sylvester stallone , mattia dessi

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