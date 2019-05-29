ÃœnlÃ¼ oyuncu Brigitte Nielsen, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuunu 54 yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdi. Frida adÄ±nÄ± verdiÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de onunla birlikte geÃ§irdiÄŸi keyifli anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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