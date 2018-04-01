51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...

51 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford, gelecekte hastalığına çare bulunması ümidi ve daha fazla yaşama isteği nedeniyle dondurulmayı kabul etmişti.
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