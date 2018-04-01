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    51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...

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    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:
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    51 yıldır donmuş halde bekliyor İnanılmaz şüphe...Next

    51 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford, gelecekte hastalığına çare bulunması ümidi ve daha fazla yaşama isteği nedeniyle dondurulmayı kabul etmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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