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51. bölge: Dünyanın esrarını yıllardır çözemediği gizli bölge

51. bölge diğer adıyla Area 51! Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Peki içeride neler oluyor?

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:
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51. bölge: Dünyanın esrarını yıllardır çözemediği gizli bölgeNext

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

Etiketler: 51. bölge , area 51 , uzaylı , ufo

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