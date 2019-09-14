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50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında ortaya atılan bazı şehir efsaneleri var... Adı üstünde bu "efsaneler" gerçeklik sınırlarını zorlasa da bunlara inananlar da var. Üstelik de tahmin edilemeyecek kadar çok sayıda.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
14.09.2019 - 14:02 | Son Güncelleme:
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50sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyorNext

 Gelin bir bakalım hangi ünlüler hakkında nasıl efsaneler ortaya atılmış ve o kadar insan bunlara neden inanıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: ünlüler hakkında şehir efsaneleri , ilginç şehir efsaneleri

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