50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında ortaya atılan bazı şehir efsaneleri var... Adı üstünde bu "efsaneler" gerçeklik sınırlarını zorlasa da bunlara inananlar da var. Üstelik de tahmin edilemeyecek kadar çok sayıda.
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