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Haberler >Teknoloji>500 dolara satışa çıkardı, almayın dedi, 4 günde tükendi!

500 dolara satışa çıkardı, almayın dedi, 4 günde tükendi!

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Kaynak: abcnews.com
01.02.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:
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500 dolara satışa çıkardı, almayın dedi, 4 günde tükendiNext

Ünlü girişimci Elon Musk, yine ilginç bir ürünle internet dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. The Boring Company isimli şirketine fon sağlamak için alev silahı satışına başlayan Musk silahlarını tüketti.

Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah

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