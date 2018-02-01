500 dolara satışa çıkardı, almayın dedi, 4 günde tükendi!

Ünlü girişimci Elon Musk, yine ilginç bir ürünle internet dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. The Boring Company isimli şirketine fon sağlamak için alev silahı satışına başlayan Musk silahlarını tüketti.
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