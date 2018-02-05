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50 yaşında menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz

 Kendisinden 18 yaş genç futbolcu sevgilisi için ülke bile değiştiren güzel yıldızdan samimi açıklamalar.

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:
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50 yaşında menopoza girerken de seks sembolü olabilirsinizNext

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Pamela Anderson, 50 yaşında kelimenin tam anlamıyla hayatının ikinci baharını yaşıyor. Yeni aşkı uğruna evini satıp ülkesini bile değiştiren Anderson, Fransız futbolcu Adil Rami ile ilişkisine ve değişen hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarla bulundu. 

Etiketler: pamela anderson , adil rami , marsilya , fransa

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