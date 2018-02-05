50 yaşında menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Pamela Anderson, 50 yaşında kelimenin tam anlamıyla hayatının ikinci baharını yaşıyor. Yeni aşkı uğruna evini satıp ülkesini bile değiştiren Anderson, Fransız futbolcu Adil Rami ile ilişkisine ve değişen hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarla bulundu.
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