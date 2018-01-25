Rus Çarı'ndan 50 milyar dolarlık hata! Dünyayı şoke etti...

Elindeki kazancı arttırmak adına daha büyük hamleler yapmaya çalışan veya dikkatli davranmayarak büyük hatalara yol açan şirketlerin bu akıl almaz hataları milyon dolarlar kaybetmesine sebep oldu. İşte dünyada ses getiren inanılmaz zararlar...
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