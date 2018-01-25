Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Rus Çarı'ndan 50 milyar dolarlık hata! Dünyayı şoke etti...

Rus Çarı'ndan 50 milyar dolarlık hata! Dünyayı şoke etti...

.

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:
1 / 24
Rus Çarından 50 milyar dolarlık hata Dünyayı şoke etti...Next

Elindeki kazancı arttırmak adına daha büyük hamleler yapmaya çalışan veya dikkatli davranmayarak büyük hatalara yol açan şirketlerin bu akıl almaz hataları milyon dolarlar kaybetmesine sebep oldu. İşte dünyada ses getiren inanılmaz zararlar...

Etiketler: hata , zarar , kar

En Yeni Foto Galeriler

İşte harekattan son fotoğraflar...

İşte harekattan son fotoğraflar...

Gece çok daha iyi uyumanızı sağlayacak 5 uyku hilesi

Gece çok daha iyi uyumanızı sağlayacak 5 uyku hilesi

Rus Çarı'ndan 50 milyar dolarlık hata! Dünyayı şoke etti...

Rus Çarı'ndan 50 milyar dolarlık hata! Dünyayı şoke etti...

Şık olmayı bilen hamile kadınlardan 5 moda dersi

Şık olmayı bilen hamile kadınlardan 5 moda dersi

İşte Aslan'ın sol belki...

İşte Aslan'ın sol belki...

Ne yaptın TFF! Böylesi görülmedi...

Ne yaptın TFF! Böylesi görülmedi...

Güven mektubunu sunmaya, kraliyet arabasıyla gitti

Güven mektubunu sunmaya, kraliyet arabasıyla gitti

Terim'den yıldız isme kesik! Kulübede oturacak...

Terim'den yıldız isme kesik! Kulübede oturacak...

Olay sözler... Gomis'i, Albayrak doğruladı!

Olay sözler... Gomis'i, Albayrak doğruladı!

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri