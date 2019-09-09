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5 yılın en iyi rakamı... 7 ayda rekor kırıldı! En çok o ülkeden geldiler
Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ocak-Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken İstanbul'da son 5 yılın en iyi performansı yakalandı. Ayrıca bir de rekor geldi. İşte ülke ülke İstanbul'a en çok gelen milletler...
Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye’nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizmdeki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı.
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