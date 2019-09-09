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5 yılın en iyi rakamı... 7 ayda rekor kırıldı! En çok o ülkeden geldiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ocak-Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken İstanbul'da son 5 yılın en iyi performansı yakalandı. Ayrıca bir de rekor geldi. İşte ülke ülke İstanbul'a en çok gelen milletler...

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
09.09.2019 - 15:00 | Son Güncelleme:
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5 yılın en iyi rakamı... 7 ayda rekor kırıldı En çok o ülkeden geldilerNext

Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye’nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizmdeki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı.

Etiketler: turist , haberler

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