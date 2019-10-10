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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı.
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