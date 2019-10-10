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    Haberler >Gündem>5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

    5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

    DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı.

    DHA
    10.10.2019 - 15:18 | Son Güncelleme:
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    5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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