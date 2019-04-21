Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

    5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

    Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

    ELAZIĞ (İHA)
    21.04.2019 - 11:35 | Son Güncelleme:
    1 / 21
    5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründüNext

    Türkiye’nin önemli barajlarından olan Keban Barajı’nı besleyen Murat Nehri'nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya yüz tutmuştu.

    Etiketler: kuruyan baraj , son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

    5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

    Eşref Kolçak’ın zor günleri! Gönüllüler refakat ediyor

    Eşref Kolçak’ın zor günleri! Gönüllüler refakat ediyor

    Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı

    Kazada araçta sıkışan hamile kadın bebeği için ağladı

    Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Hâlâ mı süt veriyorsun?'

    Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Hâlâ mı süt veriyorsun?'

    3 puan sonrası olay sözler: Şampiyon olamaz...

    3 puan sonrası olay sözler: Şampiyon olamaz...

    Adını kalbine yazacak

    Adını kalbine yazacak

    Sri Lanka'da art arda patlamalar

    Sri Lanka'da art arda patlamalar

    Dünyanın en riskli işini yapıyorlar! 500 yıl önce göç ettiler, kazançları dudak uçuklatıyor...

    Dünyanın en riskli işini yapıyorlar! 500 yıl önce göç ettiler, kazançları dudak uçuklatıyor...

    Karadeniz’in en iyi 10 sahil kasabası

    Karadeniz’in en iyi 10 sahil kasabası

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.