5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü
Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.
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