5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

BBC Türkçe, Suriye'de karşı karşı gelme ihtimali bulunan 5 ülkenin askeri güçlerini derledi. Bu ülkelerden ilki ABD... Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'u Akdeniz'de bulunduran ABD, büyük olasılıkla Suriye'deki kimyasal silah üretildiği ya da bulundurulduğu iddia edilen tesisleri hedef alacak. Böyle bir hamle, savaş uçaklarının düşürülmesi riskini ortadan kaldırıyor.
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