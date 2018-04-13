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    Haberler >Dünya>5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

    5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

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    BBC Türkçe
    13.04.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:
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    ABD: Savunma bütçesi - 600 milyar dolarNext

    ABD: Savunma bütçesi - 600 milyar dolar

    BBC Türkçe, Suriye'de karşı karşı gelme ihtimali bulunan 5 ülkenin askeri güçlerini derledi. Bu ülkelerden ilki ABD... Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'u Akdeniz'de bulunduran ABD, büyük olasılıkla Suriye'deki kimyasal silah üretildiği ya da bulundurulduğu iddia edilen tesisleri hedef alacak. Böyle bir hamle, savaş uçaklarının düşürülmesi riskini ortadan kaldırıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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