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Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 08:00, /

5 saat yetmedi, eğlence sokağa taştı!

Kerem Bürsin önceki akşam eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’nın bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler’deki Scarlet adlı mekandaydı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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5 saat mekanda kalan grup, çıkışta da eğlenceye devam etti. Çalgıcıların kendisine eşlik ettiği Kerem Bürsin kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bürsin, Afra Saraçoğlu’yla yeni bir diziye başlayacağı yönünde çıkan haberler için “Yok, öyle bir şey olmayacak” diye konuştu.

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Kerem Bürsin, muhabirlerin “Siz de Cem Yılmaz gibi Serenay Sarıkaya’yı sosyal medyadan gizlice takip ediyor musunuz?” sorusunu “Bu konulara hiç girmeyelim arkadaşlar lütfen” sözleriyle yanıtladı.

4NİLPERİ GÖBEK ATTI

NİLPERİ GÖBEK ATTI

Mekan çıkışı Kerem Bürsin'e eşlik eden Nilperi Şahinkaya kendini müziğin ritmine kaptırdı. Sokak ortasında dans eden güzel oyuncu objektiflere böyle yansıdı.

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Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya 'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinde başrolü paylaşmıştı. İkilinin 'sette dürüm yedi' hikayesi günlerce konuşulmuştu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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