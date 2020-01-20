5 saat yetmedi, eğlence sokağa taştı!

5 saat mekanda kalan grup, çıkışta da eğlenceye devam etti. Çalgıcıların kendisine eşlik ettiği Kerem Bürsin kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bürsin, Afra Saraçoğlu’yla yeni bir diziye başlayacağı yönünde çıkan haberler için “Yok, öyle bir şey olmayacak” diye konuştu.Kerem Bürsin, muhabirlerin “Siz de Cem Yılmaz gibi Serenay Sarıkaya’yı sosyal medyadan gizlice takip ediyor musunuz?” sorusunu “Bu konulara hiç girmeyelim arkadaşlar lütfen” sözleriyle yanıtladı.Mekan çıkışı Kerem Bürsin'e eşlik eden Nilperi Şahinkaya kendini müziğin ritmine kaptırdı. Sokak ortasında dans eden güzel oyuncu objektiflere böyle yansıdı.Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya 'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinde başrolü paylaşmıştı. İkilinin 'sette dürüm yedi' hikayesi günlerce konuşulmuştu.