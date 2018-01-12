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    Haberler >Gündem>5 bin liraya 'Hacı Murat' aldı! Son hali inanılmaz

    5 bin liraya 'Hacı Murat' aldı! Son hali inanılmaz

    MERSİN’de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model halk arasında 'Hacı Murat' olarak bilinen Serçe marka otomobilini askeri araç gibi dizayn etti.

    DHA
    12.01.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:
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    5 bin liraya Hacı Murat aldı Son hali inanılmazNext

    5 bin TL’ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi.

    Etiketler: hacı murat , Otomobil , askeri araç

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