5 bin liraya 'Hacı Murat' aldı! Son hali inanılmaz

5 bin TL’ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.