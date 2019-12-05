Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya Kadın Hakları Günü mesajlarla kutlanıyor! İşte en güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları
Dünya Kadın Hakları Günü her yıl dünyanın farklı yerlerinde kutlanmaya devam ediliyor. Bugüne özel mesajlar da bugünün anlamına yönelik paylaşım yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. İşte en güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları...
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, varlığımızın temel taşlarından birisi olan kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün dolayısıyla kutlanmaktadır. 5 Aralık 1934 tarihinde gerçekleşen anayasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde edilmesiyle birlikte her yıl 5 Aralık tarihi Dünya Kadın Hakları Günü olarak idrak edilmeye başlamıştır. İşte, bu güne özel olarak gönderilerinizde yer verebileceğiniz 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları için bu güne özel Atatürk sözleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, süregelen yıllarda bu günün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur. İşte, bu önemli gün dolayısıyla yakınlarınız ile paylaşabileceğiniz birbirinden özel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve Atatürk sözleri seçenekleri...
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ"Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz; kadınlarınanasıl muamele edildiğine bakınız."
"Bu millet, esas eğitimini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki, her dönemin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha yüksek kuşaklar yetiştirmeye yeteneklidir."
"Kadın varlığı, ulusun bin bir noktadan temelidir!"
"Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir."
"Erkeklere ilk öğüdü, ilk eğitimi veren ve onun üzerinde ilk analık egemenliğini ve etkisini kuran, kadındır."
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KADIN HAKLARI GÜNÜ İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ
"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."
"Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasî topluluğa dahil olmak arzusunu göstermekle, memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler. Çünkü, görev karşılığı olmayan hak yoktur."
"Türk kadını, bu kere de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır."
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DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ İÇİN GENEL MESAJLAR
5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı gün dolayısı ile hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıldönümünü kutluyor, istiklal savaşımızda kahramanca mücadele eden kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 85. yılını yürekten kutluyorum.
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Kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, hanım kardeşlerimize sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği günün 85’inci yıldönümünü kutlarken bizlerin de Atatürk’ün bizlere verdiği değerlere layık olmamızı, haklarımızı almak için var gücümüzle mücadeleye devam etmemizi diliyor, bu çok önemli ve değerli günümüzü kutluyorum.
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DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde birinci rol oynayan Türk toplumunda Türk kadınına çok önem vermiştir. Özellikle hukuk alanında kadınlara geniş haklar tanınmıştır. Atatürk, 1923 yılında ‘’ … şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz kadının eseridir’’ ya da ‘’… toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur.’’ demiştir.