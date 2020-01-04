47 yaşındaki Cameron Diaz'dan bebek sürprizi: Kızımız doğdu!

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti. Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.