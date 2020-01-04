47 yaşındaki Cameron Diaz'dan bebek sürprizi: Kızımız doğdu!
Yılın ilk haftasında Hollywood'dan sürpriz bir bebek haberi geldi. 2015'te evlenen 47 yaşındaki oyuncu Cameron Diaz ile 40 yaşındaki müzisyen eşi Benji Madden kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Uzun süredir kameraların uzağında olan Diaz, günlük hayatında da çok sık görüntülenmiyordu. Diaz ve Madden, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Cameron Diaz, mutlu haberi Instagam sayfasında paylaştığı bir metinde duyurdu.
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Diaz, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını belirtti. Cameron Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını da duyurdu.
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Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti. Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.
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Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da bir Hollywood ünlüsü olan Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.
Cameron Diaz, Nicole Richie ve eşlerini Benji ile Joel Madden mutlu bir kalabalık aile tablosu çiziyor. İki çift sık sık birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor.
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FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Oyuncu Aslı Tandoğan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Arya ile çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.