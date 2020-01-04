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Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 09:15, /

47 yaşındaki Cameron Diaz'dan bebek sürprizi: Kızımız doğdu!

 Yılın ilk haftasında Hollywood'dan sürpriz bir bebek haberi geldi. 2015'te evlenen 47 yaşındaki oyuncu Cameron Diaz ile 40 yaşındaki müzisyen eşi Benji Madden kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Uzun süredir kameraların uzağında olan Diaz, günlük hayatında da çok sık görüntülenmiyordu. Diaz ve Madden, geçtiğimiz cuma günü dünyaya gelen kızlarına Raddix adını verdiklerini belirtti. Cameron Diaz, mutlu haberi Instagam sayfasında paylaştığı bir metinde duyurdu.

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Diaz, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama da yapmayacaklarını belirtti. Cameron Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını da duyurdu.

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Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda anne olmak için çok da heves taşımadığını belirtmişti. Ama görünüşe göre evlendikten sonra fikri değişti. Diaz ve Madden'ın evliliğinden altı ay sonra çifte yakın bir kaynak her ikisinin de bebek sahibi olmak için çok istekli olduklarını anlatmıştı.

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Cameron Diaz'ın kocası Benji Madden, Good Charlotte adlı müzik grubunun üyelerinden. Madden'in ikizi Joel Madden da bir Hollywood ünlüsü olan Nicole Richie ile evli. Çiftin iki kız çocuğu var.

Cameron Diaz, Nicole Richie ve eşlerini Benji ile Joel Madden mutlu bir kalabalık aile tablosu çiziyor. İki çift sık sık birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor. 

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ÜNLÜLER KAÇ YAŞINDA ANNE OLDU

Gösteri dünyasının yerli ve yabancı ünlüleri ilk bebeklerini kaç yaşında kucaklarına aldı biliyor musunuz.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Oyuncu Aslı Tandoğan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Arya ile çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

INSTAGRAM

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Tandoğan'ın "Bizim de saçımız uzayacak herhalde" notuyla paylaştığı fotoğrafına, takipçilerinden beğeni yağdı.

INSTAGRAM

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Kızı Arya'nın Aslı Tandoğan'ın çocukluğuna olan benzerliği de dikkat çekti.

INSTAGRAM

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 Tan Yeşilada ile evli olan Tandoğan'ın Atlas adında bir de oğlu bulunuyor.

INSTAGRAM  

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Aslı Tandoğan, 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı. Şu an 40 yaşında olan güzel oyuncu, 39 yaşında ikinci kez anne oldu. y

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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İşte ünlü kadınların anne olma mutluluğunu tattığı o yaşlar.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Bade İşçil, 31 yaşındayken bebeğini kucağına aldı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Belçim Bilgin anne olduğunda 26 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Çağla Kubat da 35 yaşında anne oldu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Demet Akbağ oğlunu dünyaya getirdiğinde 39 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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1972 doğumlu Demet Akalın kızını 2012'de dünyaya getirdi. Yani tam 40 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Demet Şener kızı İrem'i dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Oğlu doğduğunda ise 32 yaşında.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Dila Akbaş, bebeğini 28 yaşında dünyaya getirdi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Ece Erken, 37 yaşında anne oldu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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Gülben Ergen ilk bebeği Atlas'ı 35 yayında dünyaya getirdi. İkiz çocuklarını ise 37 yaşında.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

21

Hande Ataizi anne olduğunda 40 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

22

Hülya Avşar tek kızı Zehra'yı doğurduğunda 35 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

23

Irmak Ünal ilk bebeğini 35, ikincisini de 37 yaşında doğurdu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

24

Meryem Uzerli, 32 yaşında anne oldu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

25

Nil Karaibrahimgil anne olduğunda 37 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

26

Pelin Karahan 30 yaşında ilk kez anne oldu.İkinci bebeğini de 34 yaşında dünyaya getirdi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

27

Pınar Altuğ anne olduğunda 33 yaşındaydı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

28

Sibel Can, ilk iki çocuğunu dünyaya getirdiğinde henüz 20'li yaşlarına gelmemişti. Üçüncü oğlunu da 30'lu yaşlarının başında dünyaya getirdi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

29

Usta oyuncu Füsun Demirel 53 yaşında ikizlerini doğurdu.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

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