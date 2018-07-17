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462 basamakla iniliyor! Türkiye'nin cenneti...

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İHA
17.07.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:
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462 basamakla iniliyor Türkiyenin cenneti...Next

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem obrukları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şu anda yıllık 60-70 bin kişinin ziyaret ettiği obruklarda yapımına başlanan düzenlemeler bittikten sonra 150 ile 200 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Çalışmalara başlandı, 16 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor" dedi.

Etiketler: cennet cehennem obrukları , obruk , turistik yerler , haberler

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