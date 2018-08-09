43 yıl sonra biraraya geldiler! İşte son halleri

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.
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