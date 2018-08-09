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    43 yıl sonra biraraya geldiler! İşte son halleri

    Antalya'da açılan 'Hababam Sınıfı Müzesi', sinemanın klasikleşen eserinde rol alanlardan hayatta kalan 10 oyuncusunu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

    DHA
    09.08.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:
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    43 yıl sonra biraraya geldiler İşte son halleriNext

    Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.

    Etiketler: ANTALYA , kepez , buluşma , son dakika

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