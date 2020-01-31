42 bin liradan başlıyor! İşte en ucuz SUV araçlar

Türkiye’de SUV sınıfı araçlara yoğun talep geliyor. Yerden yüksek olması, güçlü duruşları cezbedici özellikleri arasında yer alıyor.İkinci el SUV araçlar da A, B, C sınıfı araçların fiyatına satılabiliyor. İşte en ucuz SUV araçlarVolkswagen Tiguan 2011 model benzinli manuel 79 bin liraFiat Freemont 2013 model dizel otomatik 93 bin 750 liraMercedes ML 280 CDI 2008 model dizel otomatik 165 bin liraBMW X1 2011 model dizel otomatik 117 bin liraAudi Q2 2016 model benzinli otomatik vites 198 bin liraRenault Kadjar 2016 dizel manuel 109 bin liraOpel Mokka 2012 model benzinli manuel 85 bin liraFord Kuga 2009 model dizel otomatik 76 bin liraHyundai Tucson 2006 model dizel otomatik 75 bin liraHonda CR-V 2008 model benzinli otomatik 90 bin liraNissan Juke 2012 model dizel manuel 63 bin liraChevrolet Captiva 2007 model dizel otomatik 50 bin liraDacia Duster 2013 model benzinli manuel 42 bin liraJeep Renegade 2015 model dizel manuel vites 117 bin liraKia Sportage 2005 model dizel otomatik 53 bin liraMitsubishi ASX 2011 model benzinli manuel 76 bin liraRange Rover Sport HSE 2007 model dizel, otomatik 120 bin lira