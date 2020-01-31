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Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 19:16, /

42 bin liradan başlıyor! İşte en ucuz SUV araçlar

SUV araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Otomotiv şirketleri de daha çok SUV model ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

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1

Türkiye’de SUV sınıfı araçlara yoğun talep geliyor. Yerden yüksek olması, güçlü duruşları cezbedici özellikleri arasında yer alıyor.

2

İkinci el SUV araçlar da A, B, C sınıfı araçların fiyatına satılabiliyor.

İşte en ucuz SUV araçlar

3

Volkswagen Tiguan

2011 model benzinli manuel

79 bin lira

4

Fiat Freemont

2013 model dizel otomatik

93 bin 750 lira

5

Mercedes ML 280 CDI

2008 model dizel otomatik

165 bin lira

6

BMW X1

2011 model dizel otomatik

117 bin lira

7

Audi Q2

2016 model benzinli otomatik vites

198 bin lira

8

Renault Kadjar

2016 dizel manuel

109 bin lira

9

Opel Mokka

2012 model benzinli manuel

85 bin lira

10

Ford Kuga

2009 model dizel otomatik

76 bin lira

11

Hyundai Tucson

2006 model dizel otomatik

75 bin lira

12

Honda CR-V

2008 model benzinli otomatik

90 bin lira

13

Nissan Juke

2012 model dizel manuel

63 bin lira

14

Chevrolet Captiva

2007 model dizel otomatik

50 bin lira

15

Dacia Duster

2013 model benzinli manuel

42 bin lira

16

Jeep Renegade

2015 model dizel manuel vites

117 bin lira

17

Kia Sportage

2005 model dizel otomatik

53 bin lira

18

Mitsubishi ASX

2011 model benzinli manuel

76 bin lira

19

Range Rover Sport HSE

2007 model dizel, otomatik

120 bin lira

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