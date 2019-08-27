Haberler >Dünya>4 yaşındaki Molly istedi, tüm dünyadan fotoğraf yağdı! Türkiye'den ise...
4 yaşındaki Molly istedi, tüm dünyadan fotoğraf yağdı! Türkiye'den ise...
Geçtiğimiz hafta Rebecca Pender isimli bir kadın, Twitter hesabından paylaşım yaptı. İtfaiyeci olmak isteyen 4 yaşındaki Molly'nin fotoğrafını paylaşan Pender, Molly'nin hiç kadın itfaiyeci göremediğini söylediğini aktardı ve "Bana yardım edebilir misiniz?" diye yazdı. Küçük Molly için tüm dünyadan fotoğraf yağdı.
4 yaşındaki Molly'i yüz binlerce insana tanıtan kişi annesi Rebecca Pender. Pender, Twitter hesabından "“Hey Twitter. Molly’den gelen istek. Yaş 4. Büyüdüğü zaman itfaiye aracı sürmek istiyor ama daha önce hiç itfaiye aracı süren bir kadın görmediğini söyledi. Tüm muhteşem kadın itfaiyeciler; bana yardım eder misiniz ?" mesajını paylaştı.
Bu mesaja Türkiye dahil çok sayıda ülkedeki kadın itfaiyecilerden yanıt geldi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.