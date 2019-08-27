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    Haberler >Dünya>4 yaşındaki Molly istedi, tüm dünyadan fotoğraf yağdı! Türkiye'den ise...

    4 yaşındaki Molly istedi, tüm dünyadan fotoğraf yağdı! Türkiye'den ise...

    Geçtiğimiz hafta Rebecca Pender isimli bir kadın, Twitter hesabından paylaşım yaptı. İtfaiyeci olmak isteyen 4 yaşındaki Molly'nin fotoğrafını paylaşan Pender, Molly'nin hiç kadın itfaiyeci göremediğini söylediğini aktardı ve "Bana yardım edebilir misiniz?" diye yazdı. Küçük Molly için tüm dünyadan fotoğraf yağdı.

    Fotoğraflar: Twitter
    27.08.2019 - 21:02 | Son Güncelleme:
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    4 yaşındaki Molly istedi, tüm dünyadan fotoğraf yağdı Türkiyeden ise...Next

    4 yaşındaki Molly'i yüz binlerce insana tanıtan kişi annesi Rebecca Pender. Pender, Twitter hesabından "“Hey Twitter. Molly’den gelen istek. Yaş 4. Büyüdüğü zaman itfaiye aracı sürmek istiyor ama daha önce hiç itfaiye aracı süren bir kadın görmediğini söyledi. Tüm muhteşem kadın itfaiyeciler; bana yardım eder misiniz ?" mesajını paylaştı.

    Bu mesaja Türkiye dahil çok sayıda ülkedeki kadın itfaiyecilerden yanıt geldi.

    Etiketler: itfaiye , kadın şoför

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