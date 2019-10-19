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39 yaş genç sevgiliyle tatilde

Ünlü oyuncu 26 yaşındaki sevgilisiyle çıktığı tatilde objektiflere takıldı.

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 09:36 |Son Güncelleme:
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39 yaş genç sevgiliyle tatildeNext

Bir dönem Meg Ryan ile evli olan ancak aldatıldıktan sonra boşanan 65 yaşındaki oyuncu Dennis Quaid, genç sevgilisiyle Hawai tatiline çıktı. Quaid ile 26 yaşındaki Laura Savoie, plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

BACKGRID USA 

Etiketler: Dennis Quaid , meg ryan , laura savoie
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