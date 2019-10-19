39 yaş genç sevgiliyle tatilde

Bir dönem Meg Ryan ile evli olan ancak aldatıldıktan sonra boşanan 65 yaşındaki oyuncu Dennis Quaid, genç sevgilisiyle Hawai tatiline çıktı. Quaid ile 26 yaşındaki Laura Savoie, plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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