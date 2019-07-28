Haberler >Ekonomi>3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...
3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...
Amerika; gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor. Yeni mezunlar ya da 3 yıllık aşçılık deneyimi olanlar Amerika’nın açtığı staj programı ile aylık 2500-3500 dolar arası maaşla işe başlıyor.
Amerika’nın açtığı program sayesinde gastronomi mezunları; yurtdışı deneyimi kazanıyor ve uluslararası zincir markaların iş yapma biçimlerini öğrenme fırsatı kazanıyor. Adaylar özgeçmişlerine ekleyecekleri bu deneyim ile ülkeye döndüklerinde de iyi şartlarda çalışmayı garanti altına alıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.