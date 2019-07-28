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3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...

Amerika; gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor. Yeni mezunlar ya da 3 yıllık aşçılık deneyimi olanlar Amerika’nın açtığı staj programı ile aylık 2500-3500 dolar arası maaşla işe başlıyor.

Hürriyet Haber
28.07.2019 - 00:02 | Son Güncelleme:
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3500 dolar maaşla staj imkanı Sadece o bölüm için geçerli...Next

Amerika’nın açtığı program sayesinde gastronomi mezunları; yurtdışı deneyimi kazanıyor ve uluslararası zincir markaların iş yapma biçimlerini öğrenme fırsatı kazanıyor. Adaylar özgeçmişlerine ekleyecekleri bu deneyim ile ülkeye döndüklerinde de iyi şartlarda çalışmayı garanti altına alıyor.

Etiketler: mezun , meslek , haberler

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