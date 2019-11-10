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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
10 Kasım 2019 - 00:53,

31 bin liraya sıfır araba! Kampanyalar sürüyor

Araba almak isteyenler için markalar her ay çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kasım ayı kampanyalarında ise peşinatla araba sahibi olunabiliyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

Otomotiv şirketleri yıl sonu kampanyalarına başladı. Markalar ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kredi kampanyaları ve fiyat indirimleri yapıyorlar.

2

Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.

3

Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.

4

İşte otomotiv şirketlerinin kampanyaları

Citroen

50 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 4360 lira

5

Toyota Corolla – Toyota C-HR

50 bin lira kredi

Yüzde 0.69 faiz

6

Fiat Egea

31 bin 100 lira peşin

50 bin liraya kadar kredi kullanılıyor.

24 ay taksit

Aylık ödeme: 2 bin lira

7

Renault Clio

Yüzde 0 faiz

Fiyat 74 bin 900 lira

8

Peugeot 301

26 bin lira kredi

12 ay taksit, yüzde 0 faiz

Aylık ödeme: 2.166 lira

9

Opel

Tüm modellerde yüzde 0 faiz

120 bin lira kredi

12 ay taksit

10

Ford Fiesta – Ford Focus

77 bin lira kredi

12 ay taksit

Yüzde 0 faiz

11

Honda Civic

18 ay taksit

60 bin lira kredi

Yüzde 0.49 faiz

12

Nissan Qashqai

50 bin lira kredi

12 ay taksit

Yüzde 0 faiz

13

Dacia Sandero

Yüzde 0 faiz

14

Kia Sportage

Yüzde 0 faiz

50 bin lira kredi

12 taksit

15

Skoda Kodiaq

70 bin lira kredi

12 ay taksit

Yüzde 0 faiz

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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