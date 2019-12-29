31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün mü olacak sorusu, binlerce kişinin en çok araştırdığı sorular arasında yer almaya başladı. 31 Aralık resmi tatil mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? İşte, mevzuata göre tüm o detaylar



31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?



Resmi verilere göre 31 Aralık tatil mi sorusu, yılbaşına günler kala binlerce kişinin gündemini oluşturmaya başladı. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olacak mı sorusuna yönelik elde edecekleri cevaplara göre hareket edecek olan vatandaşlar, planlarını buna göre çizecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak? İşte, resmi tatil mevzuatına göre detaylı bilgiler



Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olacak.



31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.