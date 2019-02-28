300 bin TL'lik protesto... Kürkünü yaktı!

Şarkıcı Pınar Eliçe, önceki akşam Etiler My Cabaret’te sahne aldı. Sahne öncesi kuaförden çıkarken görüntülenen Pınar Eliçe, hayvan kürkü kullanımı protesto etmek için 300 bin TL değerindeki Bizon kürkünü ateşe verdi.
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