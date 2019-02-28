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300 bin TL'lik protesto... Kürkünü yaktı!

Pınar Eliçe, hayvan kürkü kullanımını protesto etmek için 300 bin TL değerindeki kürkünü yaktı.

Behlül AYDIN
28.02.2019 - 08:55 | Son Güncelleme:
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300 bin TLlik protesto... Kürkünü yaktıNext

Şarkıcı Pınar Eliçe, önceki akşam Etiler My Cabaret’te sahne aldı. Sahne öncesi kuaförden çıkarken görüntülenen Pınar Eliçe, hayvan kürkü kullanımı protesto etmek için 300 bin TL değerindeki Bizon kürkünü ateşe verdi.

Etiketler: kürk , şarkıcı

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