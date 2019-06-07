30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti...

Ülkenin en büyük seri seri katili olduğu belirtilen Samuel Little’ın geçtiğimiz yıl, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 60’dan fazla cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.