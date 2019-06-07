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    30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti...

    ABD'nin en büyük seri katili olarak adlandırılan 79 yaşındaki Samuel Little’ın 14 eyalette 60 kadını öldürdüğü tespit edildi.

    İHA
    07.06.2019 - 23:43 | Son Güncelleme:
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    30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti...Next

    Ülkenin en büyük seri seri katili olduğu belirtilen Samuel Little’ın geçtiğimiz yıl, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 60’dan fazla cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi.

    Etiketler: FBI
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