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Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 14:30, /

30 Ocak A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – Bu hafta A 101 indirimli ürünleri neler?

30 Ocak A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Marketler zinciri A 101, 30 Ocak tarihinde satışa sunulacak indirimli ürünlerini aktüel kataloğuyla duyurdu. Katalogda bu hafta HD Smart LED TV, uydu alıcılı LED TV ve Honor 8S Cep Telefonu ön plana çıkıyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda başka neler var?

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Ocak ayının son A101 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. Her hafta farklı markalar ve ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 30 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta olacak. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...

HI-LEVEL FULL HD SMART LED TV

Teknik Özellikler

-Dahili HD uydu alıcılı

-1 adet SCART girişi

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-HD/DVB-T/C/S2 (MPEG 4 )

-PC IN (VGA üzerinden)

- Hi-Level Televizyonla 2 yıl Vestel servis garantisindedir.

-Duvara asma aparatı hediyedir.

Üretim Yeri: Türkiye

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HI-LEVEL 32 HL550 32 UYDU ALICILI LED TV

Ambilight-Yok

Curved (Kavisli)-Hayır

Çözünürlük (Piksel)-1280 x 720

Çözünürlük-HD

Dahili Uydu Alıcı-Var

Ekran Ebatı-32 inç / 80 cm

Ekran Formatı-16:09

Garanti Tipi-Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları-USB

Görüntü Tarama Hızı-200

Görüntü Teknolojisi-LED

HDMI Girişleri-1

Model Yılı-2018

Scart-1

Ses Çıkışı-2x6 W

Smart TV-Yok

Teslimatta Kurulum-Yok

Wi-Fi-Yok

Garanti Süresi (Ay)-24

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Regal Inox 3'lü Ankastre Set

1. Regal ADV 300 X Ankastre Davlumbaz

-Piramit/duvar tipi

-Inox emaye

-270 metreküp/saat emiş gücü

-3 kademeli

2. Regal AGO 300 X Ankastre Ocak

-4 gözü gazlı

-Inox emaye

-Düğmeden ateşleme

-Gaz kasma emniyeti

3. Regal AFR 300 X Ankastre Fırın

-4 pişirme fonksiyonlu

-Inox emaye

-Çocuk kilidi

-Buharlı temizleme

--Siparişiniz 7 iş günü içerisinde Vestel servis tarafından teslim edilecektir.

4

A101 aktüel ürünler katalogu için tıklayın

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