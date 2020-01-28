30 Ocak A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – Bu hafta A 101 indirimli ürünleri neler?
30 Ocak A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Marketler zinciri A 101, 30 Ocak tarihinde satışa sunulacak indirimli ürünlerini aktüel kataloğuyla duyurdu. Katalogda bu hafta HD Smart LED TV, uydu alıcılı LED TV ve Honor 8S Cep Telefonu ön plana çıkıyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda başka neler var?
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Ocak ayının son A101 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. Her hafta farklı markalar ve ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 30 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta olacak. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...
HI-LEVEL FULL HD SMART LED TV
Teknik Özellikler
-Dahili HD uydu alıcılı
-1 adet SCART girişi
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-HD/DVB-T/C/S2 (MPEG 4 )
-PC IN (VGA üzerinden)
- Hi-Level Televizyonla 2 yıl Vestel servis garantisindedir.
-Duvara asma aparatı hediyedir.
Üretim Yeri: Türkiye
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HI-LEVEL 32 HL550 32 UYDU ALICILI LED TV
Ambilight-Yok
Curved (Kavisli)-Hayır
Çözünürlük (Piksel)-1280 x 720
Çözünürlük-HD
Dahili Uydu Alıcı-Var
Ekran Ebatı-32 inç / 80 cm
Ekran Formatı-16:09
Garanti Tipi-Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları-USB
Görüntü Tarama Hızı-200
Görüntü Teknolojisi-LED
HDMI Girişleri-1
Model Yılı-2018
Scart-1
Ses Çıkışı-2x6 W
Smart TV-Yok
Teslimatta Kurulum-Yok
Wi-Fi-Yok
Garanti Süresi (Ay)-24
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Regal Inox 3'lü Ankastre Set
1. Regal ADV 300 X Ankastre Davlumbaz
-Piramit/duvar tipi
-Inox emaye
-270 metreküp/saat emiş gücü
-3 kademeli
2. Regal AGO 300 X Ankastre Ocak
-4 gözü gazlı
-Inox emaye
-Düğmeden ateşleme
-Gaz kasma emniyeti
3. Regal AFR 300 X Ankastre Fırın
-4 pişirme fonksiyonlu
-Inox emaye
-Çocuk kilidi
-Buharlı temizleme
--Siparişiniz 7 iş günü içerisinde Vestel servis tarafından teslim edilecektir.