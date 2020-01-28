30 Ocak A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – Bu hafta A 101 indirimli ürünleri neler?

Ocak ayının son A101 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. Her hafta farklı markalar ve ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 30 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta olacak. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...



HI-LEVEL FULL HD SMART LED TV



Teknik Özellikler



-Dahili HD uydu alıcılı



-1 adet SCART girişi



-2 adet HDMI girişi



-1 adet USB girişi



-HD/DVB-T/C/S2 (MPEG 4 )



-PC IN (VGA üzerinden)



- Hi-Level Televizyonla 2 yıl Vestel servis garantisindedir.



-Duvara asma aparatı hediyedir.



Üretim Yeri: Türkiye