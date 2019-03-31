30 büyükşehirde 2019 yerel seçim sonuçları

Türkiye bugün sandık başına gitti. 54 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. 30 büyükşehirde ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk bilgilere ve kesin olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde gelen son dakika bilgileri ve son durum...
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