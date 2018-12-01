30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydı

Aslında kariyerinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Adını eskisinden çok daha geniş bir kitleye duyurdu. Usta bir yönetmen ve gözde bir oyuncuyla birlikte çalıştı. Ama o film, onun için sadece toz pembe anılardan ibaret değil.
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