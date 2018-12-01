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30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydı

Güzel oyuncu kendisine şöhret getiren filmle ilgili unutamadığı anları anlattı.

Hürriyet Haber
01.12.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:
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30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydıNext

Aslında kariyerinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Adını eskisinden çok daha geniş bir kitleye duyurdu. Usta bir yönetmen ve gözde bir oyuncuyla birlikte çalıştı. Ama o film, onun için sadece toz pembe anılardan ibaret değil.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK 

Etiketler: Margot Robbie , leonardo dicaprio , martin scorsese

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