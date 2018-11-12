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    3 km'den yere çakılan uçaktan sağ olarak kurtuldu

    Türbülans sonucu 3 km'den yere çakılan uçaktan sağ olarak kurtulan Juliane Koepcke o anları anlattı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar:AP/Getty Images/YouTube
    12.11.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:
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    3 kmden yere çakılan uçaktan sağ olarak kurtulduNext

    Doğa bilimlerini incelemek için Almanya'dan Peru'ya taşınan Koepcke ailesinin 17 yaşındaki kızları Juliane Koepcke ve annesi Maria, Noel tatili için başkent Lima'dan Pucallpa kentine uçakla seyahat ediyordu.

    Etiketler: Uçak , Peru , Almanya

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