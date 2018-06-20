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3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

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İSTANBUL/İHA- ÖZEL
20.06.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:
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3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendiNext

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye’nin en önemli dev projelerinden İstanbul’un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.

Etiketler: Havalimanı , Pilot , Uçak , haberler

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