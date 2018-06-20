3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye’nin en önemli dev projelerinden İstanbul’un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.