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    3 bin yıllık 'Asur mührü' kazılarda ortaya çıktı

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Asur dönemine ait 3 bin yıllık mühür ortaya çıkarıldı. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Kale Roma dönemine ait ancak Asur dönemine ait bulguların çıkması Zerzevan Kalesi'nin tarihini bin 200 yıl geriye götürdü. Hem bölgenin hem de Diyarbakır'ın tarihini değiştirdi. Artık Zerzevan'da 3 bin yıllık Asur yerleşiminin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

    AA
    21.10.2019 - 16:40 |Son Güncelleme:
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    3 bin yıllık Asur mührü kazılarda ortaya çıktıNext

    Etiketler: son dakika haberler
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