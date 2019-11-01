3 bin yıllık ağacın 'sır' yaşını nükleer fizikçiler ortaya çıkardı

Türkiye, organ nakli operasyonu başarısında dünyanın en ileri ülkelerinden biri konumunda. Ancak deneyimli uzman ve ileri teknoloji-altyapı ile nakil başarısı çok yüksek olsa da, Türkiye’deki hastaların önünde kocaman engel var: Kadavradan yeterli organ bağışı olmaması! Dolayısıyla, nakillerin büyük bir çoğunluğu akrabaların bağışladığı, yani canlı vericilerden yapılıyor.
Ölümünün üzerinden 57 yıl geçmiş olmasına rağmen hala beyazperdenin efsane yıldızlarından biri. Öyle ki bu efsanenin üzerine çıkan da olmadı şimdiye kadar. Hayatı, ölümü, ölümünün üzerinden hala kaldırılmayan esrar perdesi de bu efsaneyi besliyor yıllardır.
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